В 2024 году в Мурманской области с участием волонтёров прошло свыше 4 тысяч мероприятий на региональном и муниципальном уровнях

5 декабря в России отмечали День добровольца (волонтёра). Сегодня на оперативном совещании подвели итоги деятельности в этой сфере за 2024 год.

«По данным Единой информационной системы «Добро.РФ» на сегодняшний день на портале зарегистрировано свыше 28 тысяч жителей Мурманской области, что в 140 раз больше, чем в 2016 году. В личных электронных волонтёрских книжках северян за 2024 год проставлено почти 137 тысяч волонтёрских часов, более 2,5 тысячи добрых дел, реализовано 97 проектов, активно развивается порядка 9 направлений добровольчества. На территории Мурманской области уже открыто и успешно функционируют 12 «Добро.Центров», а в ближайшее время ожидаем открытие ещё трёх», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Всего в 2024 году с участием волонтёров прошло свыше 4 тысяч мероприятий на региональном и муниципальном уровнях.

В Мурманской области с 2021 года на базе учреждения молодёжной политики «Молодая Арктика» действует региональный ресурсный центр добровольчества, сотрудники которого в этом году вновь стали лидерами мониторинга эффективности деятельности ресурсных центров среди регионов с численностью до 1 млн человек.

«В нашем регионе действует система мер поддержки добровольческого движения. Так, в 2024 году из регионального бюджета добровольцам выделены гранты на общую сумму 1,7 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Считаю, что надо подумать о выделении дополнительных грантов, – например, для женщин из семей участников СВО, которые уже прошли обучение, сплотились и активно движутся вперед. Прошу коллег найти возможность и изыскать в рамках бюджета средства на эту поддержку», – подчеркнул глава региона.

Активисты и волонтёры поощряются именными стипендиями губернатора Мурманской области в размере 37 тысяч рублей и стипендией «Олимп» в размере 100 тысяч рублей.

В текущем году также 97 добровольцев награждены поощрениями комитета молодёжной политики, губернатора и Мурманской областной думы. С 2021 года высшей региональной наградой «За заслуги в добровольческой деятельности» стали 7 добровольцев, и уже завтра на форуме «Сила Севера — в людях!» эту награду получат ещё три человека.

В рамках празднования Дня добровольца (волонтёра) на территории региона прошло свыше 100 мероприятий. Но особенно значимым на ушедшей неделе стало признание нашего региона на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Мурманская область стала третьей в стране по развитию добровольческой деятельности среди регионов численностью населения до 1 млн человек. Также проект Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки», в рамках которого восстанавливали уникальные маяки Кольского полуострова, стал лучшим в номинации «Территория для жизни».

В обсуждении этого вопроса в режиме ВКС принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Символично, что результаты деятельности в сфере добровольчества в Мурманской области в 2024 году в правительстве обсуждали в День героев Отечества, - отметил Сергей Дубовой. – Волонтёры – это настоящие герои нашего времени, готовые прийти на помощь и подставить своё плечо там и тогда, когда это больше всего нужно.

Парламентарий подчеркнул, что за последние годы активность волонтёрского движения в регионе выросла, а количество добровольцев увеличилось:

- Если несколько лет назад речь шла о сотнях волонтёров-северян, то сейчас их десятки тысяч, - сказал он. – Это люди всех возрастов - добровольцами становятся целыми семьями. Волонтёры занимаются гражданско-патриотическим воспитанием, поиском пропавших, предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, многие нашли себя в сфере культуры, охраны природы, здравоохранения и донорства, образования и науки. И, конечно, особенно важен их вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

«Хотелось бы ещё раз поздравить вас, наших добровольцев, с прошедшим праздником и поблагодарить за всё, что вы делаете. Очень здорово, когда такая деятельность становится по-настоящему популярной. Ваша самоотдача и доброта – пример для всех нас! Встретимся на ключевом мероприятии для молодежи «Сила Севера — в людях!» 10 декабря в нашем Ледовом дворце», – подытожил Андрей Чибис.

Подробнее об итогах добровольческой деятельности в регионе за 2024 год доложила председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/