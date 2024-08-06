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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 13:30

В 2024 году в Мурманской области в рамках реновации ЗАТО капитально отремонтируют 161 дом

В 2024 году региональный оператор выполняет работы по капитальному ремонту в 579 многоквартирных домах на общую сумму более чем 9,26 млрд рублей. В 2023 году был выполнен капитальный ремонт в 264 домах. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

В рамках капитального ремонта в Заполярье запланированы: замена 237 единиц лифтового оборудования; ремонт 160 фасадов; 198 крыш; 37 подвалов; 73 фундаментов; ремонт 56 подъездов; 608 внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, в том числе, замена 81 теплообменника, модернизация 73 индивидуальных тепловых пунктов.

«Контракты заключены по всем многоквартирным домам, планируемым к ремонту в 2024 году. Работы идут полным ходом, и уже завершены в 108 многоквартирных домах по 255 видам работ, ещё по 93 домам работы выполнены более чем 50%, а в 47 из них – в высокой степени готовности», – сообщила гендиректор Фонда капремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Помимо региональной программы капремонта домов в Заполярье также идут работы в рамках плана «На Севере – жить». За счёт средств областного бюджета в размере 1,7 млрд рублей предусмотрен капитальный ремонт в 109 домах, по всем видам работ контракты заключены.

Также, по инициативе губернатора Андрея Чибиса и при поддержке Президента Владимира Путина в Мурманской области проводятся мероприятия по реновации ЗАТО.

В 2024 году в рамках реновации ЗАТО выполняется ремонт в 161 доме по 534 видам строительно-монтажных работ на общую стоимость более чем 3,79 млрд. рублей.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, будут выполнены следующие работы по капитальному ремонту: ремонт 69 крыш в 9 муниципальных образованиях; ремонт 81 фасада в 9 муниципальных образованиях; капитальный ремонт 10 подвалов в 3 муниципальных образованиях; капитальный ремонт 27 фундаментов в 3 муниципальных образованиях; замена 79 единиц лифтового оборудования; ремонт 56 подъездов; ремонт 212 внутридомовых инженерных систем в 4 муниципальных образованиях.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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