В 2024 году в Мурманской областной детской клинической больнице начнут выполнять сложные реконструктивно-пластические операции

В Мурманской областной детской клинической больнице в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям в 2024 году планируется начать выполнение сложных реконструктивно-пластических операций на органах брюшной полости, грудной клетки, в том числе у самых маленьких детей, новорожденных с врожденными пороками развития внутренних органов.

Запланировано проведение операций у новорожденных на органах грудной клетки, брюшной полости с применением малотравматических технологий и эндоскопической техники, что позволит новорожденным быстрее выздоравливать после оперативного лечения.

Как отметил заместитель губернатора-министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, ранее для проведения таких оперативных вмешательств дети направлялись в федеральный центр. Благодаря постоянному сотрудничеству со специалистами федеральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга, у врачей областной детской клинической больницы накоплен необходимый опыт проведения высокотехнологичных операций, разработаны новые подходы лечения и выхаживания пациентов после операций, а также имеются качественные расходные материалы и лекарственные препараты.

Фото: https://gov-murman.ru