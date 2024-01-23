В 2024 году в областных колледжах будет создано ещё 40 лабораторий

Об этом на оперативном совещании вчера доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Она сообщила, что на функционирование системы среднего профессионального образования из бюджета Мурманской области за пять лет уже направлено порядка 10,5 млрд рублей, в 2024 году – 3,5 млрд рублей.

В колледжах создано 88 современных лабораторий, 40 – в 2023 году, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет». Также в рамках этого в 2023 году создано три кластера: «Ковдорский», «Образование на Мурмане», «Север и туризм», в 2024 году будет создано ещё четыре кластера, индустриальными партнёрами выступили Ковдорский ГОК, образовательные и медицинские организации региона, туристические компании, АО «Кольская ГМК», ООО «Печенгастрой», АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атомэнергоремонт», ООО «Антей Север». В 2024 году в колледжах будет создано ещё 40 лабораторий. С 2023 по 2026 год в рамках проекта «Профессионалитет» будет обучено и трудоустроено около 4 тысяч студентов колледжей.

«За четыре года условия проживания в колледжах улучшены почти для тысячи студентов, получающих среднее профессиональное образование. Полностью отремонтированы общежития мурманских педагогического и медицинского колледжей, в 2023 году – отдельных блоков в общежитиях Северного колледжа физкультуры и спорта, Мурманского индустриального, Апатитского политехнического, Кольского медицинского колледжей. В 2024 году запланирован ремонт отдельных блоков общежитий в Печенгском политехническом техникуме, Мончегорском политехническом и Кольском медицинском колледжах», – сообщила министр.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, самым крупным вузом Кольского Заполярья является Мурманский арктический университет, в нём по программам высшего образования обучаются 6,7 тысячи студентов, среднее профессиональное получают более 3,5 тысячи студентов. На функционирование университета за пять лет уже направлено около 10 млрд рублей, в 2024 году – 3,5 млрд рублей. За это время создано 12 социальных объектов; 49 учебных аудиторий и лабораторий, 3 научных центра и лаборатории. В 2024 году планируется создать не менее 24 лабораторий, 3 социальных объекта и ещё один учебно-научный центр.

За два года отремонтировано 60% фонда в трёх корпусах общежитий МАУ, это более 300 мест, установлены лифты, отремонтирована кровля, коридоры, подвальные помещения, электрооборудование. В 2024 году в планах отремонтировать ещё один корпус общежития на улице Русанова, 8, на 400 мест.

Фото: https://gov-murman.ru