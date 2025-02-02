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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.25 14:00

В 2024 году в организациях Мурманской области увеличилось количество тяжёлых несчастных случаев

Гострудинспекция в Мурманской области информирует о том, что за 12 месяцев 2024 года (на 01.01.2025 года) в организациях, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, произошло и расследовано 34 несчастных случая на производстве с тяжёлыми последствиями (с тяжёлым и смертельным исходом, в том числе групповые).

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года (на 01.01.2024 г.) произошло и расследовано 38 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями. Увеличилось количество тяжёлых несчастных случаев, меньше стало несчастных случаев со смертельным исходом. В 2024 году большее количество несчастных случаев произошло в организациях, зарегистрированных в иных субъектах РФ, за пределами Мурманской области.

Недавно комиссией с участием государственного инспектора было завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с работником АО «82 СРЗ». Утром перед началом работы водитель автомобиля пожаловался на резкое ухудшение самочувствия и потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшего.

По итогам расследования, учитывая, что причиной происшествия явилось общее заболевание, несчастный случай квалифицирован как несвязанный с производством.

По данным надзорного ведомства, из общего количества расследованных в 2024 году на территории в Мурманской области несчастных случаев, не связанных с производством, в 32 случаях причиной смерти работников явилось общее заболевание (по большей части сердца, сердечно-сосудистой системы).

Гострудинспекция в Мурманской области обращает внимание, что согласно ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются работодателя.

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счёт собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников.

Кроме того, согласно ст. 214 ТК РФ работодатель обязан не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

 

 

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