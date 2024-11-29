В 2024 году в регионе снизилось количество пожаров на 7%

В правительстве региона состоялся ежегодный сбор, на котором были подведены итоги работы территориальной подсистемы РСЧС 2024 года и определены цели на 2025 год. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что сотрудничество и системный всесторонний подход, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, позволяет говорить о положительных итогах года.

«Наша региональная система безопасности и предупреждения работает чётко и слаженно. В том числе это видно в рамках масштабных учений, которые проводились в регионе. Одно из них – на Кольской АЭС с участием министра МЧС России Александра Куренкова. Набор мероприятий показал эффективное взаимодействие всех структур без исключения. Совместную работу обязательно будем продолжать. И хочу поблагодарить всех спасателей, пожарных и волонтёров за то, что, рискуя жизнью, вы принимаете участие в спасательных операциях и первыми приходите на помощь!», – сказал глава региона.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в целом в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось количество пожаров на 7%. Также фиксируется снижение количества происшествий на водных объектах на 6%.

«К сожалению, инциденты бывают. Один из них произошёл буквально вчера в акватории Баренцева моря в районе Териберки. Как правило, большинство таких происшествий связаны с неадекватным поведением тех, кто за это отвечает, в том числе тех, кто работает в сфере туризма. Мы безусловно усилим контроль и профилактику в данном направлении», – сказал губернатор.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников отметил, что из-за жаркого лета впервые за многолетнее наблюдение основной причиной гибели людей на водных объектах стало купание в необорудованных местах, а большая часть случаев произошла в состоянии алкогольного опьянения.

«При этом, инспекторами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области уделяется большое внимание профилактической работе. В целях предупреждения происшествий в 2024 году на 11% было увеличено количество рейдов и патрулирований на водных объектах области, а количество выявленных административных правонарушений выросло на треть. Увеличилось и количество проведённых профилактических мероприятий с органами местного самоуправления, их провели на четверть больше», – сказал он.

Из-за аномально жаркого и засушливого лета в Мурманской области в этом году существенно увеличилось количество лесных пожаров. Глава региона подчеркнул, что более 75% пожаров произошло по вине человека и обратился к жителям и гостям региона соблюдать требования безопасности.

«Если есть ограничения к посещению или запрет на разжигание костров – его нужно безусловно соблюдать», – сказал Андрей Чибис.

Так, в 2024 году продолжилось поступательное развитие Мурманской территориальной подсистемы РСЧС.

«Одно из реализованных мероприятий, направленных на снижения вероятности возникновения пожаров и ущерба от них, а также безопасность наших семей с детьми, – установка автономных пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи. С начала 2019 года за счёт областного бюджета извещатели установлены в домах более пяти тысяч многодетных семей», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что безопасность детей – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора в следующем году во всех школах и детских садах Мурманской области будет установлена специализированная сигнализация.

В следующем году также будет продолжена работа по обновлению спасательного и пожарнотехнического оборудования, техники.

В рамках заседания сотрудники получили награды за особые достижения и высокие показатели в служебной деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/