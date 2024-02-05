В 2024 году в России по нацпроекту построят и отремонтируют свыше 700 искусственных сооружений

В 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной и местной дорожной сети построят, реконструируют и отремонтируют около 60 тысяч погонных метров мостов и путепроводов.

«Национальный проект позволяет нам проводить масштабные работы на жизненно важных инфраструктурных сооружениях, которые обеспечивают мобильность граждан и связь между разными населенными пунктами и регионами страны. Всего в 2024 году работы проведут примерно на 700 искусственных сооружениях. Из них отремонтируют, в том числе капитально, 600 мостов и путепроводов, а также построят и реконструируют более 100 объектов», ― сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Отметим, в 2023 году мостостроители показали хорошие результаты.

«Большинство мостовых сооружений на региональных и местных автомобильных дорогах построено в 50–60-х годах прошлого века, они проектировались в расчёте на определенную нагрузку. С тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз. Именно поэтому в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отдельное внимание уделяем обновлению мостов и путепроводов. В прошедшем дорожном сезоне на региональной и местной сети построено, реконструировано и приведено к нормативам 674 искусственных сооружения. Их общая протяженность составляет 54,7 тысячи пог. метров», – рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Мурманской области продолжаются работы на двух крупных «переходящих» объектах. В этом году будут завершены мероприятия по реконструкции моста через реку Большая Печенга, расположенного на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта», а также моста через реку Канентъявр, который находится на 49 км дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

В строительный сезон прошлого года на мостовом переходе через реку Большая Печенга мостовиками выполнены работы по разработке грунта выемки, демонтажу опор, устройству монолитного ригеля – несущего элемента сооружения, планировке верха земляного полотна, укреплению откосов насыпей, обочин, монтажу железобетонных балок, укладке щебеночной подушки и геотекстиля.

В ходе реконструкции на мостовом переходе через реку Канентъявр подрядчиком выполнены следующие работы: разборка существующего обустройства, фрезеровка асфальтобетонного покрытия и демонтаж конструкций моста, а также произведен монтаж железобетонных балок пролетного строения и установка опорных частей сооружения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время на указанных объектах по условиям государственного контракта идёт технологический перерыв сроком до 31 марта текущего года.

Также в этом году в планах заключить контракт на ремонт самого протяженного искусственного дорожного сооружения в Мурманской области – мост через Кольский залив. Сооружение построено в 2005 году и его протяженность составляет 1610,14 погонных метров, а протяженность сооружения с подходами – 2,5 километра. Мост обеспечивает транспортную связь Мурманска с западными районами региона.