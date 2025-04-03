В 2024 году в стране выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), в России выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат.

Как сообщают «Известия», в прошлом году территориальные органы Роструда получили 18,4 тысячи обращений граждан, связанных с задолженностью по зарплате, что на 37,4% больше, чем годом ранее. В отчете ведомства сообщается, что общая задолженность по зарплатам на конец 2024 года составила 508 млн рублей.

Среди основных причин в Роструде назвали приостановку платежей за отгруженную продукцию, перераспределение ресурсов на обслуживание займов и нехватку оборотных средств.

Сложности фиксируют в строительстве, обрабатывающей промышленности, а также в производстве электроники и в сфере транспорта.

По словам юристов, столкнуться с задержками зарплаты рискуют сотрудники любых компаний с «серой» зарплатой, выплачиваемой наличными. Также в зоне риска - те, кто оформлен по ГПХ, и самозанятые, когда исполнитель и заказчик не состоят в трудовых отношениях. Как следствие - нет защиты со стороны прокуратуры и трудовой инспекции, а также выше риск злоупотреблений со стороны работодателя.

«Также уязвимы работники регионов с малым числом работодателей. Бизнес пользуется отсутствием альтернативных работодателей, эксплуатируя безвыходность работников на местах. В зоне риска всегда малый бизнес, неустойчивый по своей природе и чувствительный к падению экономики. Фонд оплаты труда малого бизнеса составляет существенную часть затрат, а нерегулярность их выплат - почти норма», - указывает директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов. Отдельную зону риска, по его словам, образуют работники с большой долей переменной части ежемесячной зарплаты (премиальные).