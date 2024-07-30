В 2024 году в том числе в рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области будет обновлено 200 км инженерных сетей

Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мурманской области в 2024 году стала одной из ключевых тем основной повестки вчерашнего оперативного совещания в региональном правительстве.

«Напомню, что по итогам 2023 года мы сократили технологические нарушения на теплосетях в два раза в сравнении с 2019 годом, а также модернизировали 20 котельных. Это в шесть раз больше, чем за 2010-2018 годы», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что результаты модернизации котельных за пять лет включают в себя сокращение использования мазута на 14400 тонн. И сокращение на 2300 тонны ежегодное использование мазута.

«Конечно, мы продолжаем активно вести работу по модернизации в рамках федеральных программ, а также нашего стратегического плана «На Севере – жить», чтобы повысить надёжность систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и улучшить качество предоставляемых услуг для северян», – подчеркнул глава региона.

Так, за последние годы выделено более 6 млрд рублей в рамках федеральных проектов, специальных казначейских кредитов и регионального бюджета. На эти средства в том числе будет проведена реконструкция сетей водоснабжения на Абрам-Мысе, в Минькино и Дровяном, строительство и реконструкция двух котельных в Дровяном, строительство биокотельной на 25 км ж/д Мончегорск-Оленья. Также будет реконструирована станция водоподготовки, которая обеспечивает Росляково, Сафоново и Сафоново – 1, сети водоснабжения в Североморске по улицам Восточная и Заводская и водоотведения в Кольском районе и Кандалакше.

Кроме того, в ЗАТО Североморск идёт ремонт двух котлоагрегатов, более 8,5 км сетей теплоснабжения и трёх дымовых труб. Также в рамках программы по реновации ЗАТО в этом году работы проводятся в Щукозеро, Полярном, Гаджиево, Снежногорске.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, общий процент исполнения мероприятий в рамках субсидии муниципальным образованиям для подготовки к отопительному периоду составляет уже более 60%.

Подробнее о модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионе в 2024 году доложил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/