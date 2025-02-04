В 2024 году ветеринарные врачи, работающие в лечебных подразделениях ГОБВУ «Мурманская облСББЖ», оказали помощь 35727 животным различных видов

Лечебная работа в ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» охватывает множество направлений, включая идентификацию животных, противоэпизоотические мероприятия, диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний, фармацевтическую деятельность, реализацию средств зооветеринарного назначения.

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ», подводя итоги лечебной деятельности за 2024 год, отмечает, что в структуру учреждения входят 23 подразделения: 11 районных и городских станций, 5 ветеринарных участков, 3 ветеринарных пункта, мурманская городская ветеринарная лечебница, 3 ветеринарных кабинета.

Для осуществления своей деятельности ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» обладает необходимыми лицензиями: на фармацевтическую деятельность и на использование источников ионизирующего излучения.

В 2024 году ветеринарные врачи, работающие в лечебных подразделениях учреждения, оказали помощь 35727 животным различных видов. Среди них преобладали собаки - 19063, кошки - 16224. Количество принятых больных животных составило 29151, из которых: 21947 поступили впервые и 7204 повторно, 12562 животных были направлены на дополнительные лабораторные и функциональные исследования, включая ультразвуковое исследование - 3434, рентгенографию - 2759, анализы крови и мочи - 4923, цитологические исследования - 360 и другие; 3429 животным выполнено оперативное вмешательство; 1564 животных подверглись эвтаназии; 58 животных пало.

Проведено 1789 косметических операций, 4787 стерилизаций и кастраций (из них 1878 собак, 2898 кошек и 11 животных других видов). В рамках государственного задания бесплатно для заявителя стерилизовано 801 собака женского пола и 191 кошка в рамках акции «День стерилизации».

При выдаче ветеринарных сопроводительных документов осмотрено 1899 голов животных, чипировано 4927 животных, включая 4711 собак, стерилизованных по государственному заданию (бесплатно для заявителя). В прошедшем году на территории региона зарегистрировано 6093 собаки, а всего с начала регистрации — 14537 собак.

Фото: https://veterinary.gov-murman.ru/news/540272/#&gid=1&pid=1