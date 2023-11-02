В 2024 году виртуальные концертные залы будут созданы в Североморске и Заполярном

В 2024 году в Кольском Заполярье будет создано ещё два виртуальных концертных зала. Победителями федерального конкурсного отбора стали Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак в Североморске и Детская музыкальная школа №2 в Заполярном.

При поддержке национального проекта «Культура» в учреждениях будут созданы пространства для трансляций выступлений ведущих отечественных и мировых музыкальных коллективов.

Современное оборудование, которое устанавливается в виртуальных концертных залах, позволяет передавать звук и изображение без потери качества, создавая у зрителей эффект присутствия. На эти цели регион в следующем году получит 2 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с 2019 года в Мурманской области создано уже 10 виртуальных концертных залов.

Фото: https://gov-murman.ru