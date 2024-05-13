В 2024 году ямочный ремонт проведут в 335 дворах Мурманска

В этом году средства из регионального бюджета на проведение ямочного ремонта во дворах выделены 20 муниципалитетам Мурманской области. Всего в рамках стратегического плана «На Севере - жить» планируется отремонтировать 74,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Как сообщает администрация города Мурманска, в заполярной столице работы коснутся 335 дворов во всех районах города. Эти территории выбрали сами мурманчане. В апреле этого года на портале «Наш Север» жители областного центра принимали участие в рейтинговом голосовании, по итогам которого определён перечень адресов для ямочного ремонта проездов. Список дворовых территорий в городе Мурманске, где планируются мероприятия по выполнению работ по ямочному ремонту дворовых проездов в 2024 году, в приложении.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/