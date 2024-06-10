В 2024 году запущен четвёртый этап плана по обновлению парка общественного транспорта в Мурманской области

Сегодня в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в части обновления подвижного состава. Глава региона отметил, что до конца текущего года будет приобретено ещё 50 единиц транспортных средств. С учётом этого средний возраст всего парка общественного транспорта в регионе составит не старше пяти лет.

В 2024 году запущен уже четвёртый этап плана по обновлению парка общественного транспорта.

«Всего закуплено 233 автобуса и троллейбуса. Мы на 100% обновили парк общественного транспорта в ЗАТО Североморск и Александровск, в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Полярные Зори, а также в Печенгском округе и Ловозерском районе. Более чем на 80% транспорт обновлён в Мурманске и Кандалакшском районе. В 2024 закупаем ещё 50 единиц транспортных средств, которые будут работать на линии в Мурманске, Кандалакшском и Кольском районах», – сообщил глава региона, подчеркнув, что с учётом этого 100% всего парка общественного транспорта в Мурманской области будет не старше пяти лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о проводимой работе в своём докладе рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.