В 2025 году 11 бдительных граждан нашего региона получили выплаты за информацию о пьяных водителях

Годом ранее выплаты получили только 5 северян.

Напомним, постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение, разработано и принято по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2024 году.

Денежное вознаграждение может получить любой совершеннолетний житель Мурманской области, сообщивший в полицию достоверную информацию о факте управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения.

Помните, – пьяный за рулём несёт угрозу здоровью и жизни окружающих. Не оставайтесь равнодушными: если заметили автомобиль, водитель которого может быть пьян, сообщите по единому номеру спасения 112 или в Госавтоинспекцию по номеру 127. Также можно позвонить по телефону местного отделения полиции в вашем муниципалитете.

За выплатой обратитесь в Министерство региональной безопасности Мурманской области: safety.gov-murman.ru/activities...

