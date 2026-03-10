В 2025 году более 2700 мурманчан посетили музей Банка России

Музей Отделения Банка России по Мурманской области пользуется большой популярностью среди гостей и жителей региона, число посетителей за год выросло почти на 18% и составило 2745 человек. За 2025 год гости музея посетили 170 тематических экскурсий о развитии финансового дела в регионе, истории денег и современной деятельности Банка России.

Экспозиция музея насчитывает более 650 экспонатов. Вниманию гостей представлены банкноты, монеты, дореволюционные акции и облигации, денежные знаки советской эпохи, а также современные платёжные средства. Среди особо ценных предметов – тележка Госбанка СССР, сохранившаяся в регионе в единственном экземпляре, аппаратура для работы с банкнотами и точная копия формы банковских служащих образца 1948 года.

«В нашем музее не скучно ни детям, ни взрослым - здесь можно увидеть квадратные копейки, килограммовый рубль, одни из самых красивых царских банкнот – «катеньки» и «петеньки». Мы предлагаем нашим гостям совершить увлекательное путешествие в мир, где деньги рассказывают историю и проследить эволюцию рубля за восемь веков», – отметила ведущий экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Екатерина Пакова.

На экскурсию в музей Банка России можно попасть по будням по предварительной записи. Подать заявку на групповую или индивидуальную экскурсию, а также ознакомиться с правилами посещения можно на сайте.

Посещение музея бесплатно.

Фото предоставлено Отделением Банка России по Мурманской области.