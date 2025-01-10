Мурманская область. Арктика (16+)10.01.25 12:30
В 2025 году будет обновлено стерилизационное оборудование в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина
На данные цели из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 136,4 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.
Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в настоящее время используемые в областной больнице паровые стерилизаторы эксплуатируются уже более 15 лет.
Приобретение новых паровых стерилизаторов и моюще-дезинфицирующих машин позволит производить своевременную и качественную стерилизацию изделий медицинского назначения.
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