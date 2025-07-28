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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 15:00

В 2025 году десять некоммерческих организаций выиграли областной грант на реализацию проектов в сфере клубной деятельности

Министерство культуры Мурманской области подвело итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Гранты направлены на реализацию проектов в сфере клубной деятельности и любительских объединений.

«В 2025 году из регионального бюджета выделено четыре миллиона рублей на развитие культурных инициатив, направленных на вовлечение жителей области в творческую деятельность, сохранение регионального культурного наследия, межпоколенческое взаимодействие, а также поддержку инклюзии, самозанятости и социального участия. Из 14 поданных заявок отобрано и поддержано десять лучших проектов, охватывающих широкий спектр направлений — от народного танца до литературного творчества», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В число победителей конкурса вошли: проект «Поморские сказания», который объединяет детей с ОВЗ и старшее поколение в совместной творческой деятельности, посвящённой фольклору и истории терских поморов; «Песни над Белым морем» — направлен на создание поморского вокального коллектива, который займётся сохранением и популяризацией традиционной песенной культуры; «Сундук сказок. Семейные истории из глины» — проект расширяет работу семейной арт-студии за счёт гончарного направления; проект «Трикотажная мастерская» – поможет женщинам освоить основы швейного дела и дизайна одежды; «Театр в школе» — укрепит школьные театры региона за счёт методической поддержки, творческих встреч и проведения фестиваля школьных постановок; «Мурманские пряники» — объединит мастеров и студентов на празднике пряничного искусства с интерактивной программой и другие.

Поддержка клубных формирований — вклад в устойчивое культурное развитие региона. Проекты способствуют развитию межпоколенческого диалога, включённости граждан, поддержке семейных и локальных инициатив.

Как отмечает региональное Министерство культуры, всего с 2021 года в рамках плана «На Севере – жить!» 41 социально ориентированная НКО получила поддержку правительства Мурманской области на реализацию проектов в сфере организации деятельности клубных формирований и любительских объединений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550964/#&gid=1&pid=4

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