В 2025 году ЕГЭ будут сдавать 2,8 тысячи выпускников школ Мурманской области

Основной государственный экзамен в 2024/25 учебном году будут сдавать 7,9 тысячи выпускников девятых классов школ региона, единый государственный экзамен – 2,8 тысячи выпускников одиннадцатых классов.

Министерство образования и науки Мурманской области отмечает, что, как и ранее, девятиклассники и одиннадцатиклассники сдают два обязательных предмета (русский язык и математика). На ОГЭ потребуется сдать ещё два экзамена по предметам на выбор, на ЕГЭ количество экзаменов по выбору определяет сам выпускник. В 2024/25 учебном году ЕГЭ в Мурманской области будет проводиться по 15 предметам.

В настоящее время в регионе начата подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. Средства на проведение ГИА предусмотрены в рамках государственной программы Мурманской области «Образование и наука».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/