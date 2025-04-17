В 2025 году количество должников за услугу по обращению с ТКО в Мурманской области уменьшилось на 5%

По состоянию на начало апреля количество должников-физических лиц за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Мурманской области в абсолютных цифрах снизилось на 4781 человека. При этом по статистике собираемость платы за услугу в регионе выше среднероссийской и составляет 97%.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», этому способствует высокая платёжная дисциплина мурманчан, хорошо развитая система электронных платежей и необременительные тарифы на услугу. Ежемесячная плата за одного зарегистрированного на жилплощади человека составляет 153,72 рубля. На этом фоне особенно выделяются своеобразные рекорды, которые ставят отдельные домохозяйства. Например, по состоянию на 31 марта 2025 года, один ответственный, а, скорее, безответственный квартиросъёмщик накопил долгов на 52 тысячи рублей. Вероятно, за вывоз и безопасную утилизацию мусора он не платил никогда.

Первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу по взысканию просроченной задолженности за услугу по обращению с ТКО в судебном порядке. В настоящее время в пользу регоператора уже вынесены решения на 683,4 млн рублей. Всего с начала деятельности филиал направил 194 тысячи заявлений о взыскании задолженности на сумму 733,1 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».