В 2025 году комплексные кадастровые работы будут проведены в 12 муниципалитетах Мурманской области

В текущем году в нашем регионе проведение комплексных кадастровых работ (ККР) запланировано в 12 муниципальных образованиях (Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кировск, Кольский, Ловозерский, Кандалакшский и Ковдорский районы, ЗАТО Александровск, Заозерск, Островной и Североморск). На территории г. Мурманска ККР будут проведены впервые.

«Львиную» долю работ в этом году будет проводить мурманский филиал Роскадастра за счёт средств из федерального бюджета - в отношении 104 кадастровых кварталов. Из регионального бюджета выделены средства на работы в 22 кадастровых кварталах, исполнителями будут организации, с которыми органы местного самоуправления заключат муниципальные контракты», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Комплексные кадастровые работы проводятся одновременно в отношении всех земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов. Это значительно сокращает время и повышает эффективность проведения таких работ.

«Большое значение для землепользователей и собственников имеет тот факт, что их участки будут уточнены за счёт федерального и регионального бюджетов, то есть не придётся расходовать личные средства на оплату труда кадастровых инженеров. В случае, если земельный участок или объект капитального строительства, в том числе жилой дом, не стоят на кадастровом учёте, сотрудник филиала - кадастровый инженер сам обеспечит внесение в ЕГРН полных данных, а также подаст документы на государственную регистрацию права собственности от имени их владельцев», – отметил и.о. директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.