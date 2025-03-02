В 2025 году конференции - продолжения проекта «Звезда Севера» пройдут в Северодвинске и Севастополе

1 марта в рамках шестой образовательной конференции «Звезда Севера» в Мурманске состоялся круглый стол, в котором приняли участие представительницы флотских городов России, организаторы конференций «Черноморская звезда», «Балтийская звезда» и «Тихоокеанская звезда».

Конференции, продолжающие традиции «Звезды Севера», проходят на территориях присутствия трёх флотов ВМФ РФ с 2023 года и собирают порядка трех тысяч участниц из двадцати населенных пунктов этих регионов. В Мурманск организаторы «звездных» проектов приехали специально, чтобы рассказать об итогах проведения, поделиться опытом и планами на 2025 год.

«Сегодня впервые собрались организаторы конференций из других регионов, мы поделились друг с другом успехами и планами. Что это дает девочкам – на какой бы флот не забросила судьба супругов, всегда она найдет там подруг, так как их объединила «Звезда Севера». И сегодня мы хотим отметить наших лидеров во флотах, и с гордостью называть амбассадорами нашего проекта», – отметила автор проекта «Звезда Севера», руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области и член совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

Все конференции-продолжения «Звезды Севера» отличаются по наполнению. Основной посыл при этом остается единым для всех проектов – образовательный контент, знакомства и общение для создания сообщества женщин, жен военнослужащих и женщин-военнослужащих, на всех четырех флотах России.

«Предложение поехать на «Звезду Севера» в Мурманск мне пришло в очень нужный момент, поддержало в тот период, когда я переживала гибель мужа. Это дало большой толчок к развитию, и я захотела сделать «Звезду» на Камчатке. Я, как и другие девушки, яркий пример того, что не нужно останавливаться, а двигаться и нести свет. Сегодня я послушала девушек из других регионов и собрала идеи для будущий конференций», – сказала организатор «Тихоокеанской Звезды» Надежда Гоголева.

В беседе участницы круглого стола узнали, что в этом году впервые подобная конференция пройдёт в городе Северодвинске Архангельской области. А в апреле в третий раз состоится «Черноморская звезда» в Севастополе.

«После обучения на программе «Женщина-лидер. Флотские города», видя результаты участниц «Звезды Севера», я захотела сделать такую же конференцию в Северодвинске. У нас живут девушки, которые переезжают из гарнизона в гарнизон и были на «Звезде», знают, что это. Поэтому сейчас мы в процессе планирования, наша «Звезда» – это как рождение третьего ребенка для меня», – сказала организатор конференции в Северодвинске Виктория Поплутина.

Гостем круглого стола стала председатель женсовета войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ, Светлана Кириллова.

«Мы посещали многие конференции и женские движения, и такого тепла, единодушия, организации, а главное – идеи, мы нигде не видели. Женщины севера, которых сегодня здесь, представляют великую Россию. Мы обязательно будем рассказывать об этом опыте», – сказала Светлана Кириллова.

Напомним, что в этом году образовательная конференция «Звезда Севера» прошла на площадке Мурманской областной филармонии собрала порядка 1000 женщин, жен военнослужащих и участников СВО и женщин-военнослужащих со всей Мурманской области. Участницы прослушали лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов разных областей развития и знаний.

Как отмечает Единый волонтёрский центр Мурманской области, «Звезда Севера» — одно из значимых событий в рамках проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Мероприятие проходит при поддержке Северного флота ВМФ России и правительства нашего региона.

Подробную информацию о проекте, фотографии, видеоотчёты и онлайн-трансляции лекций в записи можно посмотреть в группе проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/