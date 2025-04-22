В 2025 году лучшим учителем Мурманской области стала педагог из Североморска Оксана Ловинецкая

В Центре опережающей профессиональной подготовки подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года – 2025». В нём приняли участие 23 педагога из 16 муниципалитетов, четверо из них – в номинации «Дебют». Победителем конкурса признана Оксана Ловинецкая, учитель русского языка и литературы Североморской школы полного дня.

«На протяжении четырёх дней мы увидели множество творческих идей и нестандартных подходов к преподаванию. На итоговом заседании коллегии Минпросвещения России отметили, что Мурманская область вошла в число 25 субъектов Российской Федерации с высоким уровнем качества общего образования. Благодарю каждого за ваш труд, за ту любовь, с которой вы подходите к своей профессии и продолжаете вдохновлять учеников, открывая перед ними двери в мир знаний и возможностей. Уверена, будущее наших детей в надежных руках!», – обратилась к победителям и призёрам министр образования и науки Диана Кузнецова.

Призёрами регионального этапа конкурса «Учитель года – 2025» стали Екатерина Валиева из посёлка Варзуга, учитель биологии и химии, Надежда Потеряшная, учитель истории и обществознания гимназии №1 города Полярные Зори, Надежда Слюсарь, учитель математики и физики Мурмашинской школы №1. Победителем в номинации «Дебют» – Юлия Почалова из Полярного, учитель биологии и химии школы №1 имени М.А. Погодина.

Ряд конкурсантов отмечен благодарственными письмами Мурманской областной Думы за профессиональное мастерство и добросовестный труд, а также награжден в номинациях «Общественное признание» и «Педагогические амбассадоры Арктики». Кроме того, приглашение на Всероссийский тренинг-лагерь учителю математики мурманской школы №49 Наталье Роскиной вручила председатель Профсоюза образования Мурманской области Елена Меркушова. Специальные призы за целеустремлённость и повышение профессионализма конкурсантам вручила директор по развитию бизнеса в Мурманской области – начальник операционного офиса филиала «Газпромбанк «Северо-Западный» Ольга Мазунова. Награду детского жюри, учеников гимназии №2, получил Владимир Булдаков, учитель русского языка и литературы школы №284 из Островного.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, поощрение участников конкурсов профмастерства и повышение мотивации педагогов к профессиональному росту закреплены в региональном стратегическом плане «На Севере – жить!». По решению губернатора Андрея Чибиса победитель и призеры конкурса получат премии до 300 тысяч рублей, победитель в номинации «Дебют» – 50 тысяч рублей.

Фото (Александр КИСЛЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/