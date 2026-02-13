В 2025 году Мурманская область показала рекордные темпы роста по притоку интуристов

Наш регион посетило на 54,5% больше иностранцев, чем годом ранее. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечают эксперты, каждый 50-й интурист, приехавший в Россию, отправляется в Арктическую зону и регионы Русского севера – число иностранных путешественников в этих регионах за прошлый год выросло на 23,3%, опережая среднероссийские темпы (+14,9%). В 2025 году в Арктическую зону РФ и на Русский север было совершено 2,7 миллиона поездок – 3% всех турпоездок по РФ.

Согласно исследованию, Мурманская область также вошла в число наиболее популярных направлений Серебряного ожерелья России, по которому в 2025 году путешествовал почти каждый пятый из всех иностранных туристов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562177/#&gid=1&pid=1