Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холодВ канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.08.25 12:00

В 2025 году мурманский фестиваль «Капитан Грэй» стал рекордным по географии заявок: почти 500 участников из 69 регионов России

Юбилейный всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй», который проходит в Мурманской области уже 15 лет, в этом году стал рекордным по географии поданных заявок.

Общее число заявок, поданных на фестиваль, составило порядка 500. Среди участников – жители из 69 регионов России. Статус международного фестивалю придало участие конкурсантов из четырех зарубежных стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы и Франции. Особенностью фестиваля в этом году станет то, что в конце сентября в Мурманск приедут более десяти участников из всех новых регионов России и Крыма. Также будут выбраны порядка 100 самых талантливых авторов, которых пригласят для участия в мероприятиях фестиваля.

«Капитан Грэй» пройдёт в областном центре с 25 по 29 сентября и будет посвящён Году защитника Отечества. Участников ждут творческие мастерские, семинары и мастер-классы, выступления и концерты известных авторов, экскурсии по Мурманской области.

Лучшие авторы получат рекомендации на участие в других мероприятиях крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России, а их работы будут опубликованы в российских литературных журналах.

В этом году в качестве приглашённых ведущих творческих мастерских под председательством поэта и прозаика Алексея Витакова (г. Москва) ожидаются поэт Нина Ягодинцева (г. Челябинск), поэт и издатель Алла Поспелова(г. Москва), поэт и издатель Арсений Ли (г. Москва), поэт Татьяна Агапова (г. Санкт-Петербург), поэт и прозаик Владимир Трусов (г. Санкт-Петербург), Михаил Зверев (г. Санкт-Петербург), прозаик Геннадий Майоров (г. Орёл), поэт Наталия Елизарова (г. Москва), поэт Андрей Звягин (г. Москва), поэт Марк Некрасовский (г. Луганск) и многие другие.

Как отмечает региональное Министерство культуры, учредитель фестиваля – Мурманское отделение Союза писателей России при содействии Министерства культуры Мурманской области, Мурманской областной научной библиотеки и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

«Капитан Грэй» проводится при поддержке Всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор» и Содружества литературных фестивалей России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551569/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:35«За кем замужем певица?». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 39 копеек, евро укрепился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)«Решение» есть, а дела нет, или Более 300 жильцов многоквартирного дома страдают от бездействия управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»