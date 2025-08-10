В 2025 году мурманский фестиваль «Капитан Грэй» стал рекордным по географии заявок: почти 500 участников из 69 регионов России

Юбилейный всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй», который проходит в Мурманской области уже 15 лет, в этом году стал рекордным по географии поданных заявок.

Общее число заявок, поданных на фестиваль, составило порядка 500. Среди участников – жители из 69 регионов России. Статус международного фестивалю придало участие конкурсантов из четырех зарубежных стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы и Франции. Особенностью фестиваля в этом году станет то, что в конце сентября в Мурманск приедут более десяти участников из всех новых регионов России и Крыма. Также будут выбраны порядка 100 самых талантливых авторов, которых пригласят для участия в мероприятиях фестиваля.

«Капитан Грэй» пройдёт в областном центре с 25 по 29 сентября и будет посвящён Году защитника Отечества. Участников ждут творческие мастерские, семинары и мастер-классы, выступления и концерты известных авторов, экскурсии по Мурманской области.

Лучшие авторы получат рекомендации на участие в других мероприятиях крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России, а их работы будут опубликованы в российских литературных журналах.

В этом году в качестве приглашённых ведущих творческих мастерских под председательством поэта и прозаика Алексея Витакова (г. Москва) ожидаются поэт Нина Ягодинцева (г. Челябинск), поэт и издатель Алла Поспелова(г. Москва), поэт и издатель Арсений Ли (г. Москва), поэт Татьяна Агапова (г. Санкт-Петербург), поэт и прозаик Владимир Трусов (г. Санкт-Петербург), Михаил Зверев (г. Санкт-Петербург), прозаик Геннадий Майоров (г. Орёл), поэт Наталия Елизарова (г. Москва), поэт Андрей Звягин (г. Москва), поэт Марк Некрасовский (г. Луганск) и многие другие.

Как отмечает региональное Министерство культуры, учредитель фестиваля – Мурманское отделение Союза писателей России при содействии Министерства культуры Мурманской области, Мурманской областной научной библиотеки и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

«Капитан Грэй» проводится при поддержке Всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор» и Содружества литературных фестивалей России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551569/#&gid=1&pid=1