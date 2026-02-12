В 2025 году Мурманский филиал АО «Ситиматик» вложил в покупку и ремонт баков для мусора более 24 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает обновлять контейнерный парк региона. В 2025 году было закуплено 1050 наземных контейнеров для ТКО, из них 600 штук объёмом 1,1 куб. метров, 150 – 0,66 куб. метров, 300 – 0,36 куб. метров, 20 заглубленных накопителей объёмом 5 куб. метров для Кандалакши и 10 наземных накопителей объёмом 3 куб. метра для Кировска и Ковдора. Также закуплены запасные части для контейнеров (колеса, крышки, мешки).

Как уточняет пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», по соглашению о региональном операторе компания ежегодно может направлять на эти цели средства в размере 1% от необходимой валовой выручки. В 2025 году сумма составила 23 млн 679 тысяч рублей. Этого было недостаточно, чтобы полностью решить проблему с заменой вышедших из строя контейнеров. В соответствии с действующим законодательством недостающие контейнеры могли закупить и установить за свой счёт муниципалитеты или управляющие компании – они наделены таким правом. Но учитывая, что в этом случае процесс замены мог значительно превысить разумные сроки и в конечном итоге привести к захламлению части контейнерных площадок из-за нехватки контейнеров, в компании приняли решение направить на эти нужды собственные средства. Общая сумма расходов превысила 24 млн 100 тысяч рублей.

Установку контейнеров в Заполярье, как правило, предваряют работы по дооборудованию инфраструктуры. К сожалению, по-прежнему не все контейнерные площадки в Мурманской области отвечают современным требованиям, и в том числе учитывают особенности используемых баков. По закону за оборудование площадок отвечают собственники земельных участков, на которых расположены места для складирования отходов, муниципальные власти.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».