В 2025 году на летнюю оздоровительную кампанию для детей Мурманской области направлено около полумиллиарда рублей

Более 17 тысяч юных северян в возрасте от 6 до 17 лет отдохнут этим летом как в Мурманской области, так и за её пределами. Оздоровление детей — один из приоритетов стратегического плана «На Севере – жить!». В этом году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около полумиллиарда рублей.

Как вчера сообщила на оперативном совещании министр образования и науки Диана Кузнецова, более пяти тысяч детей смогут отдохнуть в Краснодарском крае (Туапсинский и Геленджикский районы) и Республике Крым. При организации отдыха за пределами региона основной акцент сделан на выезд детей в благоприятные климатические и экологические условия. Летние лагеря в Анапском районе исключены из перечня оздоровительных организация для северян из-за экологической обстановки.

«На начало летней оздоровительной кампании закуплено более 4,2 тысячи путевок за счет федерального и областного бюджетов. Около 1,4 тысячи из них – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 2,2 тысячи путёвок предоставлены по федеральной программе «Дети Арктики». Выделены 635 путевок с родительской доплатой, которая составляет 25% от стоимости, также понадобится оплатить проезд и питание ребенка в дороге», – сообщила Диана Кузнецова.

Министр напомнила, что с 2023 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса дети из семей участников специальной военной операции имеют первоочередное право на получение путевок в оздоровительные учреждения, а дети погибших участников СВО получают их бесплатно.

Крупнейшие предприятия региона также обеспечат отдых для 800 детей. Путевки предоставят АО «Кольская ГМК», Кольская АЭС, ООО «Печенгастрой», ПАО «ФосАгро», АО «Олкон», ООО «Арктик-Энерго», ООО «Колабыт» и другие компании.

На территории Мурманской области этим летом отдохнут свыше 12 тысяч детей. Так, с 26 мая начнут работу 68 лагерей дневного пребывания на базе школ, также будет организована работа дворовых площадок, походной и экспедиционной деятельности. Летом будут действовать лагеря «Гандвиг», «Варзуга» и Зеленоборская санаторная школа-интернат, а также смены в центрах «На Севере – жить!» и «ВОИН».

Более пяти тысяч подростков 14-17 лет будут заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом» – их временно трудоустроят в организации образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, промышленности, строительства. Кроме того, при поддержке правительства Мурманской области будет организован отдых для 350 детей из Приморского округа Запорожской области в одном из лагерей Республики Крым.

Подробная информация об организации летнего отдыха — на сайте министерства образования и науки и портале «Каникулы 51».

«Оздоровление северян — крайне важная и чувствительная тема. В этом году из-за экологической катастрофы в Черном море пришлось скорректировать маршруты детского отдыха. Прошу министерство обеспечить проверку выездных лагерей, а также внимательно относиться к вопросам и обращениям родителей, оперативно на них реагировать», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/