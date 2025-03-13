В 2025 году по нацпроекту в Мурманской области отремонтируют более 78 км дорожного покрытия

В Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонты двух мостов, общей протяжённостью 137,67 пог. метров, продолжится ремонт путепровода в Апатитах, протяжённостью 65,78 пог. метров, также отремонтируют 68,16 км региональных автодорог и более 13 км улично-дорожной сети Мурманска.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» запланирован ремонт более 65 дорожных объектов в 24 муниципалитетах нашего региона.

Для дорожников рабочий сезон является круглогодичным. Для каждого времени года определён свой комплекс работ. Контракты на выполнение дорожных работ заключены и подрядные организации начали подготовку к закупке необходимых материалов.

Одним из этапов к сезонной работе – подготовка асфальтобетонных заводов. Когда завод «расконсервируют» после зимнего перерыва, специалисты начнут работу над проверкой каждого компонента оборудования, начнут регулировку технологических параметров.

Ближе к дорожному сезону асфальтобетонные заводы будут готовы к пробному запуску – это важный этап проверки безопасности. При моделировании производственного процесса можно своевременно выявить и устранить потенциальные угрозы, чтобы гарантировать отсутствие проблем, вызванных сбоями оборудования или эксплуатационными ошибками во время производственного процесса.

«Все поступающие на базы материалы обязательно проверяют в лабораториях на асфальтобетонных заводах и в лаборатории Мурманскавтодора, кроме этого, все объекты нацпроекта контролируют специалисты ФКУ Упрдор «Кола»», – добавила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, при наступлении благополучных погодных условий специальная комиссия в составе представителей заказчика работ и подрядных организаций начнёт обследования состояния автодорог, находящихся на гарантийном обслуживании. По итогам выездов составляется график работ со сроками для устранения возможных недостатков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/