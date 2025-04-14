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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 17:30

В 2025 году по программе «Арктическая школа» в Мурманской области выделят 60 грантов для школ, детских садов, учреждений дополнительного образования на общую сумму 200 миллионов рублей

Сегодня в рамках оперативного совещания были озвучены результаты конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках программы «Арктическая школа». Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в этом году программа расширена.

«Несмотря на определенные сложности, санкционное давление, все проекты развития, которые мы определили в рамках плана «На Севере – жить!», продолжаем реализовывать. Это касается и программы «Арктическая школа»: в этом году она расширена, в том числе об этом было много обращений. Теперь к участию подключены учреждения дополнительного образования. В 2025 году мы предоставим 60 грантов для школ, детских садов, учреждений дополнительного образования на общую сумму 200 миллионов рублей», – сообщил глава региона.

Гранты в рамках программы предоставляются по следующим направлениям: создание современных школьных пространств – общественных зон, инженерных классов, центров олимпиадной подготовки «Уникум»; обновление детских садов, создание игровых и развивающих пространств, «Уникум. Малыш»; развитие дополнительного образования – проекты по робототехнике, программированию, беспилотным технологиям.

«С момента старта «Арктической школы» в 2021 году уже преображены 282 пространства по всей области. Созданы современные условия для обучения и досуга более чем 100 тысяч ребят. На эти цели направлено из областного бюджета свыше 800 миллионов рублей из бюджета Мурманской области. Отмечу, что сегодня проектом с учетом результатов прошлого года уже охвачены 100% школ области. Как минимум один проект реализован в каждой школе региона», – сказал Андрей Чибис.

С 2021 года модернизированы в том числе 58 учебных кабинетов, 32 школьные столовые, 33 спортивных зала, созданы 30 специализированных центров «Уникум» для олимпиадной подготовки и научно-исследовательской работы.

«Очень здорово, когда приезжаешь в ту или иную школу, общаешься с ребятами и педагогами, родителями – звучат позитивные отзывы. И важно, что мы прежде всего основываемся на мнении детей: сами ребята принимают участие в инициировании, приоритизации, оформлении проектов, а также оставляют предложения по оснащению лабораторий, зон отдыха и творчества. Это принципиально важный подход, прошу всех, кто отвечает за программу, и региональное Минобразования, и муниципалитеты прошу это жёстко соблюдать», – подчеркнул губернатор, обращаясь к коллегам.

Глава региона также отметил, что регион продолжит активно инвестировать в систему образования и создание современной образовательной среды, где каждый ребёнок сможет раскрыть свои способности.

«Система образования – это наше настоящее и будущее нашего региона, всей российской Арктики. Мы продолжим инвестировать, вкладывать в это направление. Также отмечу, что по данным рейтинга качества жизни, проведенным АСИ по оценке усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в 2024 году, Мурманская область заняла 8-е место по этому показателю и вошла в топ-10 регионов по ключевому элементу – образованию и развитию. Это важный фактор, и мы продолжим активно работать в этом направлении», – подчеркнул глава региона.

В обсуждении этого вопроса принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Проект «Арктическая школа» реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – Жить!» с 2021 года, и в настоящее время он охватил практически все школы в Мурманской области, - отметил Сергей Дубовой. – Проект постоянно расширяется: с 2022 года его участниками стали детские сады, а с этого года – и учреждения дополнительного образования. Благодаря «Арктической школе» более ста тысяч юных северян получили доступ к современным образовательным пространствам, что существенно влияет на качество образования.

На оперативном совещании также был рассмотрен вопрос о результатах строительства и капитального ремонта социальных объектов в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» и планах на 2025 год.

За 6 лет в Мурманской области построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов. Сейчас в активной стадии находится работа над 77 объектами – их проектируют, строят или реконструируют.

- Капитальный ремонт и строительство новых социальных объектов - необходимое условие для улучшения качества жизни северян, доступности необходимых учреждений, - подчеркнул спикер регионального парламента. –Крайне важно, что процесс идёт во всех муниципальных образованиях.

Об итогах недавнего конкурсного отбора программы «Арктическая школа» подробнее рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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