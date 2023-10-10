В 2025 году предельные размеры некоторых пособий могут увеличиться более чем в два раза

В 2025 году власти планируют увеличить предельные размеры ряда пособий более чем в два раза по сравнению с показателями на сегодня, говорится в материалах к бюджету Социального фонда на 2024–2026 годы.

В частности, в 2025 году максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки, пишут «Известия» ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

Сегодня россияне за один день больничного получают до 2737 рублей — почти на 3 тысячи меньше. В следующем году предельный размер компенсации будет чуть выше 4,1 тысячи рублей.

Также увеличится максимальная сумма пособия по беременности и родам без осложнений. В 2025 году за 140 дней отпуска россиянкам будут выплачивать до 794356 рублей, рассказали в ведомстве. В нынешнем же году предельный размер декретных составляет 383179 рублей — на 411,2 тысячи меньше. В 2024 году потолок выплат вырастет до 565562 рублей, следует из материалов к бюджету СФР.

Кроме того, повысится и предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 68996 рублей в 2025-м против 33282 рублей в 2023-м (+35,7 тысячи), отмечают в Минтруде. Максимальный лимит в 2024-м увеличится до 49123 рублей.

При этом оба предыдущих пособия зависят от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года: по беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребёнком — 40%.

Рост максимального размера пособий произойдёт благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Семфонд получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

Фото: https://gov-murman.ru