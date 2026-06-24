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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 13:30

В 2025 году россияне стали чаще использовать наличные деньги

Почти половина россиян (48%) не видит для себя возможности обходиться без наличных. Годом ранее об этом заявляли 43% опрошенных.

Граждане запасались наличными на случай, если отключат интернет и нельзя будет расплатиться картой. По итогам социологического исследования, как сообщает ЦБ РФ, наличкой россияне пользовались для повседневных расчётов и для сбережений.

27% россиян предпочитают использовать наличные в повседневных расчётах. За год доля таких граждан выросла на 3 процентных пункта. Средняя сумма покупки, оплаченной наличными, в 2025 году составила 1999 рублей, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 268 рублей.

Почти половина россиян (48%) не видит для себя возможности обходиться без наличных. Годом ранее об этом заявляли 43% опрошенных.

Также увеличилась доля тех, кто хранит сбережения в наличных рублях: до 36% против 32% в 2024 году. Доля граждан, предпочитающих хранить сбережения на вкладах, стала выше всего на 3 процентных пункта (39%). 31% опрошенных все сбережения держат на дебетовой карте, а ещё 15% вообще не имеют сбережений.

Рассчитываются исключительно наличными лишь 6% россиян. Чуть меньше граждан признались, что вообще не используют «живые» деньги (5%).

Большая часть респондентов, пользующихся наличными, носят в кошельке от 1000 до 3000 рублей (39%). 27% граждан при себе имеют от 300 рублей до 1000 рублей (27%). У 23% в кошельке лежит более 3000 рублей, а ещё 11% ограничиваются суммой до 300 рублей.

Самой востребованной купюрой для ежедневных покупок оказались 100 рублей, а самым востребованным номиналом при внесении и снятии наличных в банкоматах — 1000 рублей. Среди монет наибольшей популярностью пользуются 10 рублей.

 

 

Инфографика: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/62081/results_2025.pdf

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