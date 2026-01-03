В 2025 году российские вкладчики заработали более 9,5 трлн рублей на процентах по сберегательным продуктам

Эта сумма будет сопоставима с объёмом всех выданных кредитов физлицам и будет вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на «ВТБ», рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет 66 трлн рублей, поднявшись на 15%. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, объём которых вырос на 16,5% на фоне высоких ставок, до отметки 62,5 трлн.

«Накопления превратились в осознанную финансовую стратегию, генерирующую значимый капитал. И несмотря на устойчивое снижение ключевой ставки, россияне продолжают аккумулировать средства на вкладах и накопительных счетах, - говорит старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса «ВТБ» Алексей Охорзин. - Рынок сбережений показывает стабильный рост, и, по нашим прогнозам, он продолжится и в следующем году, показав двузначные темпы».

В следующем году портфель привлеченных средств, по оценке банка, вырастет в России на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом замедлится, но по-прежнему будет выше инфляции и может варьироваться в зависимости от изменения ключевой ставки.