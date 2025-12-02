В 2025 году социальные услуги получили почти четыре тысячи человек нашего региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в преддверии Декады инвалидов губернатор Андрей Чибис поднял тему эффективности поддержки людей с инвалидностью в Мурманской области. В этом году социальные услуги в регионе получили почти четыре тысячи человек – 3905. Для них работает комплекс мер финансовой поддержки: за счёт областного бюджета обеспечиваются ежемесячные субсидии на оплату жилья, оплачивается проезд до медицинских организаций и обратно и многое другое.

«Но я бы хотел попросить коллег обратить особое внимание на тему трудоустройства. По моим данным, у нас трудоустраивается 45% от обратившихся, – этот показатель, безусловно, должен быть выше. Также совершенно очевидно, что необходимо обратить ещё более пристальное внимание в том числе на инвалидов, получивших травмы, защищая Родину в рамках специальной военной операции. Речь идёт и о трудоустройстве, и об обеспечении нормальных условий для жизни – обустройстве пандусов и других приспособлений. Эти вопросы должны решаться очень оперативно, вовлеченность и у руководства муниципальных образований, и у профильного министерства должна быть максимально высокой», – подчеркнул Андрей Чибис.

В заседании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, который прокомментировал итоги обсуждения:

– Особую поддержку необходимо оказывать северянам, которые получили инвалидность. Это та категория, которая требует более внимательного отношения органов власти. Считаю, что очень важно создать для таких людей условия, чтобы они могли самореализоваться и повысить свою самооценку. Для этого в регионе действует система мер поддержки работодателей и самих граждан, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли найти работу. В регионе порядка 88% квотируемых рабочих мест заняты инвалидами. К сожалению, пока трудоустроиться с помощью Центра занятости смог только каждый второй из обратившихся инвалидов. Кроме того, мы помогаем работодателям оборудовать специальные места для таких работников, выделяя на это средства из областного бюджета, в регионе действует механизм аренды рабочих мест. Заслуживают благодарности и поддержки социально ориентированные организации и предприятия, которые делают большое дело, в том числе, в сфере реабилитации и трудоустройства северян с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее о мерах поддержки граждан с инвалидностью доложил заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.