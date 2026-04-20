В 2025 году спортсмены Кольского Заполярья завоевали более 560 медалей на выездных соревнованиях – в 1,5 раза больше показателя 2023 года

18 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги работы по развитию физической культуры и спорта в 2025 году на форуме сторонников партии «Единая Россия».

Мурманская область подтвердила статус одного из ведущих спортивных регионов страны, войдя в топ-10 субъектов Российской Федерации – лидеров по развитию физической культуры и спорта. Регион продолжает демонстрировать уверенный рост в одном из ключевых показателей: доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%, что на 5,2% выше плана.

В 2025 году в Мурманской области успешно реализован ряд инфраструктурных проектов: построены современный плавательный бассейн в Североморске, инновационный фиджитал-центр, первый в стране духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске, ледовая арена «Имандра» в Мончегорске, реконструирован крытый хоккейный корт в Заполярном. Продолжилась реализация флагманских программ: «Умею плавать», «Бодрое воскресенье» и «Бодрое воскресенье. Долголетие», а также масштабного физкультурного проекта – Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. 16 клубов получили гранты на сумму 18 млн рублей. Поддержка также оказана 17 студенческим клубам на общую сумму 13,2 млн рублей.

На оборудование и ремонт спортшкол было направлено 56,9 млн рублей. Продолжается финансовая поддержка хоккейной команды, футбольной команды и команды по хоккею с мячом – на эти цели в 2025 году направлено 120 млн рублей.

Заполярные спортсмены в 2025 году завоевали 562 медали на выездных соревнованиях, что в 1,5 раза больше показателя 2023 года. Кроме того, за 2025 год проведено более 600 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе более 75 – межрегионального и всероссийского уровней.

Впервые в прошлом году в регионе прошли: Всероссийские соревнования по фигурному катанию, межрегиональные соревнования по биатлону, III этап (финал) VI летней Спартакиады молодёжи (юношеской) России по велосипедному спорту, Кубок России и межрегиональные соревнования по ездовому спорту, Чемпионат России по зимнему плаванию, Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству, международные соревнования и чемпионат России по спортивному туризму, Всероссийские соревнования по фристайлу и Чемпионат России по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей в дисциплине марафон (фэтбайк).

Большое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. В каждом муниципальном образовании предусмотрены программы льготного или бесплатного доступа в плавательные бассейны, тренажерные залы и другие спортивные объекты. В 2025 году правительством Мурманской области совместно с региональным фондом «Защитники Отечества» разработан пилотный проект «Спорт для СВОих» и организовано бесплатное посещение участниками СВО и членами их семей молодежных спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ». За 2025 год количество посещений составило 6180.