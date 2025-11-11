В Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареиГалина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезон
В 2025 году управляющие компании Мурманской области оштрафовали на 16,5 млн рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области глава регионального Министерства энергетики и ЖКХ рассказала об усилении контроля за управляющими компаниями. Как отметила Зинаида Середа, по результатам проверок в 2025 году к административной ответственности привлечены 121 юридическое лицо и 323 должностных лица, общая сумма наложенных штрафов составила более 16,5 млн рублей.

Всего в адрес министерства за 10 месяцев 2025 года поступило 14206 обращений от жителей Мурманской области, что находится на уровне аналогичного периода 2024 года.

«Чаще всего жители обращаются в адрес министерства с вопросами о ненадлежащем содержанием общего имущества МКД – 8722 обращения. По итогам рассмотрения обращений проведено 1073 проверки, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По результатам выдано 670 предписаний об устранении нарушений, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Кроме того, в рамках профилактики нарушений обязательных требований объявлено 1778 предостережений. На данный момент уже выполнено 93% предписаний и 96% предостережений», – пояснила Зинаида Середа.

Наибольшее количество обращений граждан из расчёта на 1 тысячу кв. метров жилья, находящегося в управлении УК, в Мурманске поступило на «УК Заполярье Сервис», «Северная сова», «Полярная сова», «Заполярная Цитадель», «Северная Цитадель», «МКД Мурманска», «Юни Дом», «ЖЭУ №3», «Комфорт». В антирейтинг в Апатитах вошли компании «ОФИЖ» и «Никельская УК», в Кандалакшском – «УК Домовой 2», а Ковдорском – «Лев».

«Деятельность указанных управляющих организаций находится на особом контролем министерства. Все возникшие вопросы станут предметом детального разбора, в том числе с привлечением при необходимости правоохранительных органов и прокуратуры», – подчеркнула министр.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556768/#&gid=1&pid=1

