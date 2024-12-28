Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 11:30
В 2025 году увеличится ежегодная выплата для почётных доноров: сумма составит 18207,64 рубля
В 2025 году ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», проиндексирована на 4,5%. С учётом размера индексации в 2025 году размер ежегодной денежной выплаты составит 18207 рублей 64 копейки.
В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.
Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по состоянию на декабрь 2024 года в регионе правом на получение ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), воспользовались 4308 человек.
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