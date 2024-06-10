Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поделился важной новостью, которая связана со здоровьем северян.

«В 2025 году в Мурманске и Апатитах планируется создать новые спортивные клубы быстрого доступа «Моя станция». Рядом с клубами планируется оборудовать площадки с уличной инфраструктурой и бесплатным доступом для всех жителей. На эти цели будет выделена субсидия из федерального бюджета размером почти 60 млн рублей», – сообщил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект по созданию быстровозводимых спортивных клубов «Моя станция» разработан Министерством спорта Мурманской области совместно с Корпорацией развития региона при участии администраций Мурманска и Апатитов. Андрей Чибис поблагодарил своих коллег за проделанную работу.

Фото: https://gov-murman.ru