В 2025 году в Мурманске капитально отремонтируют два детских сада

В Мурманской области продолжается модернизация учреждений образования. Так в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» и стратегического плана «На Севере – жить» в 2025 году в регионе планируется провести капитальный ремонт в двух дошкольных учреждения в Мурманске.

«За последние четыре года в рамках плана «На Севере – жить» в регионе было построено восемь детских садов в шести муниципалитетах. В планах строительство ещё четырёх в рамках реновации ЗАТО. Однако, возводя новые детские сады, нельзя забывать и о уже существующих. С 2019 года капитальные ремонты прошли более 55 объектов образования, что, несомненно, самым лучшим образом отразилось на качестве жизни северян. Это работа будет продолжена», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В 2025 году работы по капитальному ремонту пройдут в двух дошкольных учреждениях Мурманска. В детском саду №58 на проспекте Ленина и детском саду №87 на улице Полярные Зори приведут в порядок фасад, кровлю, а также внутренние помещения и заменят систему электроснабжения. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Процедуры по выбору подрядчиков уже начаты.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманской области 220 детских садов, которые посещают около 40 тысяч детей. В 2026-ом и 2027 годах в рамках плана «На Севере – жить» предполагается провести капитальный ремонт ещё 14 дошкольных учреждений в восьми городах Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/