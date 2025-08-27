В 2025 году в Мурманске сверх плана будет произведён ямочный ремонт в 7 дворах

В понедельник в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области министр градостроительства и благоустройства региона Элина Парамонова представила развернутый доклад о работах по благоустройству муниципалитетов Кольского полуострова. Отдельная часть доклада была посвящена программе ямочного ремонта в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

Как отметила министр, в этом году в план поддерживающего ремонта дворовых проездов по области вошли 312 участков. Две трети из них — более 200 — в областном центре.

О реализации плана ямочного ремонта в Мурманске доложил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев. По его словам, работы полностью завершены по 140 адресам. Ещё на 34 участках выполнен демонтаж старого покрытия и подготовлено основание под новый асфальт, на 32 идут демонтажные работы.

Как отметил Иван Лебедев, к 1 сентября весь объём плановых работ должен быть завершён.

— Кроме того, благодаря экономии, уже в сентябре отремонтируем ещё 7 дворов, — отметил он.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30690&page=2