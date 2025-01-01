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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.25 16:00

В 2025 году в Мурманском арктическом университете планируется первый выпуск по направлению «лечебное дело»

Подготовку медицинских кадров на территории Мурманской области осуществляет Мурманский арктический университет, где по направлению «лечебное дело» обучается 240 студентов (на бюджетной и платной основе), 42 из них обучаются по договорам о целевом обучении, заключёнными с Министерством здравоохранения Мурманской области (годы поступления: 2022, 2023 и 2024).

Срок обучения составляет шесть лет. Базовые дисциплины будущие врачи изучают в университете, а клинические – на базе медицинских организаций региона. Первый выпуск медицинских специалистов планируется уже в 2025 году.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, на сегодняшний день на всех курсах в 24 вузах страны от Мурманской области проходят обучение 323 студента-целевика и 85 ординаторов, а также около 300 студентов медицинских колледжей, которые заключили договоры о целевом обучении и договоры о предоставлении мер социальной поддержки и трудоустройстве с медицинскими организациями, подведомственными региональному Минздраву.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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