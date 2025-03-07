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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.25 16:00

В 2025 году в Мурманской области начнётся капитальный ремонт трёх объектов культуры

Правительство Мурманской области продолжает работу по улучшению качества жизни в регионе. Так в рамках региональных государственных программ и стратегического плана «На Севере – жить» в 2025 году работы капитального характера пройдут в трёх учреждениях культуры и ещё по двум будет разработана проектная документация. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«С 2019 года в регионе отремонтировано 117 учреждений культуры, построен культурно-досуговый центр в Минькино, проведена масштабная реконструкция Мурманского областного драматического театра и Мурманский областного краеведческого музея. Однако на этом работа по преображению учреждений культуры не закончена. В 2025 году планируется капитально отремонтировать ещё один объект, а также начать приводить в порядок два учреждения — в Североморске и Ковдоре. Ещё по двум будет разработана проектная документация»», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в этом году будет проведен капитальный ремонт крыши здания Мончегорской централизованной библиотечной системы и начнутся работы по преображению фасада и кровли Центра досуга молодежи в Североморске и здания центральной библиотеки в Ковдоре.

Кроме того, в настоящее время разрабатываются проекты на создание креативного кластера в здании бывшей типографии на улице Карла Маркса в Мурманске и реконструкции с элементами реставрации Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Напомним, также в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2025 году будет завершена реконструкция здания первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в Кировске и строительство двух центров культурного развития в Мурманске и Алакуртти.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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