В 2025 году в Мурманской области снизилась сумма просроченной кредиторской задолженности организаций

По оперативным данным Мурманскстата, просроченная кредиторская задолженность организаций региона (без субъектов малого предпринимательства) по состоянию на конец 2025 года сложилась в сумме 6 миллиардов рублей, или 2 процента от общей кредиторской задолженности по Мурманской области (на конец 2024 года – соответственно 10 миллиардов рублей, или 4 процента).

Доля организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, составила 15 процентов от количества обследованных организаций (на конец 2024 года – 17 процентов).

В структуре просроченной кредиторской задолженности 90 процентов приходилось на долги перед поставщиками и подрядчиками, 9 процентов – на прочие обязательства (по претензиям, штрафам, взносам, дивидендам, авансовым отчётам, аренде, суммам с истекшим сроком исковой давности) и 1 процент – на задолженность по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды (на конец 2024 года – соответственно 43 процента, 56 процентов и 1 процент).

Наибольший размер просроченной кредиторской задолженности отмечен по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 28 процентов от объёма по области, «Добыча полезных ископаемых» – 26 процентов, «Обрабатывающие производства» – 25 процентов (на конец 2024 года – соответственно 15 процентов, 5 процентов, 7 процентов), что во многом объясняется спецификой работы и преобладающим количеством имевших эту задолженность организаций, относящихся к данным сферам.