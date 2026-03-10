В 2025 году в Мурманской области выросла доля убыточных организаций

В 2025 году организациями региона получено 100,7 млрд рублей прибыли и 22,9 млрд рублей убытка (за 2024 год – соответственно 129,0 млрд рублей и 86,0 млрд рублей).

Как сообщает Мурманскстат, совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 77,8 млрд рублей прибыли (по отношению к уровню 2024 года возрос на 80,7%).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню 2024 года увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 39,2%. По видам экономической деятельности наибольшая доля убыточных в общем количестве организаций отмечается в производстве пищевых продуктов, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания и в обрабатывающих производствах.