В 2025 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют объездную автодорогу к Североморску

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключён государственный контракт на выполнение работ по ремонту региональной автодороги «Объездная автомобильная дорога г. Североморск», км 1+000 – км 4+000 (выборочно), в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По результатам конкурентной процедуры подрядной организацией определено общество с ограниченной ответственностью «МДУ».

В ходе ремонта, в соответствии с техническим заданием, подрядная организация обновит дорожное полотно в объёме 12 тысяч кв. метров, выполнит планировку обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов с добавлением материала от фрезерования и устройство дорожной разметки краской с микростеклошариками. Общая протяжённость запланированного к ремонту участка составит 1,5 км.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершить работы планируется к сентябрю 2025 года. После исполнения контракта будет установлен гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком будут устраняться выявленные дефекты.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11391-dvizhenie-avtotransporta-na-ulvostochnoy-budet-ogranicheno/#news-gal-3