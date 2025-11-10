В 2025 году в рамках противопожарной защиты лесов в Мурманской области приведено в порядок 150 км минерализованных полос

Специалисты Мурманской авиабазы завершили предусмотренные на текущий год работы по противопожарной защите лесов. В 2025 году было обустроено 60 км новых минерализованных полос и приведено в порядок 90 км существующих.

Минерализованные полосы — это надёжные барьеры, где удалены все горючие материалы. Они останавливают распространение низовых пожаров, не давая огню перекинуться на новые территории.

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, новые полосы усилили защиту уязвимых лесных массивов, а очистка старых обеспечила их постоянную готовность к работе. Важно, что со временем такие полосы зарастают, поэтому регулярное их обновление обеспечивает надёжную защиту от распространения пламени при возгорании в лесах.

Мурманская область, несмотря на прохладный климат, также страдает от природных пожаров в периоды жары и засухи. Проведенные мероприятия значительно повысили пожарную безопасность региона и снизили риски для природы и экономики.

