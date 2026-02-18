В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества

Однако они чаще совершали ошибочные действия под влиянием злоумышленников – и это приводило к хищению денег. Такие данные получил Банк России в результате ежегодного опроса почти 460 тысяч человек из всех регионов страны.

Основным каналом связи злоумышленников с людьми по-прежнему остаются телефонные звонки. При этом увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. Последний способ приводил к потере денег в 2 раза чаще, чем звонки.

Женщины больше становились жертвами телефонных звонков аферистов и в результате чаще, чем мужчины, раскрывали им коды из СМС-сообщений и пуш-уведомлений. Мужчины больше подвергались атакам в мессенджерах, обманам на сайтах и в приложениях. Они чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные и финансовые данные.

В основном пострадавшие самостоятельно переводили деньги мошенникам. Средняя сумма потерь – до 20 тысяч рублей. Наибольшую долю опрошенных, потерявших в результате мошенничества более 1 млн рублей, составляют люди пенсионного возраста.

По итогам опроса в прошлом году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Треть граждан, которые потеряли деньги, при контакте со злоумышленниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности. Количество пострадавших, которые сообщили о хищении денег и в свой банк, и в полицию, увеличилось практически до 40%.