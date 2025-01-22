В 2025 году возобновится прямое авиасообщение между Мурманском и Нижним Новгородом

Авиакомпания «Икар» возобновляет прямое авиасообщение между Мурманском и Нижним Новгородом. Прямой рейс по указанному маршруту включён в перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, утверждённый Росавиацией.

Полёты предусмотрены в период с 30 марта по 23 октября 2025 года.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут из Мурманска до Нижнего Новгорода и 2 часа 35 минут в обратном направлении.

Билеты уже в продаже, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/