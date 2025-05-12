В 2025 году выполняется капитальный ремонт шести объектов здравоохранения Мурманской области

В Мурманской области продолжается модернизация объектов здравоохранения. Так в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной государственной программы «Здравоохранение» выполняется капитальный ремонт шести объектов здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Особое внимание правительство региона уделяет тому, в каких условиях северяне проходят стационарное или амбулаторное лечение. С 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы и реконструированы 26 объектов здравоохранения. В этому году работы будут продолжены», – отметила и.о. министра строительства региона Александра Карпова.

В этом году планируется завершить капитальный ремонт сразу трёх объектов здравоохранения в Апатитах – лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы, взрослой и детской поликлиник.

Кроме того, продолжатся работы по приведению в порядок Североморской ЦРБ, которые завершатся в 2026 году. Напомним, сейчас там идёт капитальный ремонт внутренних помещений хирургического корпуса. В планах начать работы по преображению зданий главного корпуса, а также кабинета врача общей практики в Сафоново. Эти работы будут выполнены по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках программы реновация ЗАТО.

Также начат капитальный ремонт Кандалакшской ЦРБ. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/