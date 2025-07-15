В 2025 году запланировано проведение капремонта в 689 домах Мурманской области

Работы в рамках капремонта общего имущества многоквартирных домов Мурманской области идут активно, причем большая часть мероприятий будут закончены до конца текущего года. В 2025 году бригады уже заменили 294 лифтов, обновили 233 фасада и 279 крыш. По состоянию на 14 июля работы завершены в 191 доме.



Об этом 14 июля на оперативном совещании в областном правительстве рассказала гендиректор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Юлия Барсукова.



Она сообщила, что общее количество объектов, включенных в программу 2025 года, составило 689 домов, а общее количество видом работ - 2228. При этом работы в 387 домах будут завершены в 2025 году, а в 302 домах начнутся работы, которые планируется завершить в 2026 году.



Суммарная стоимость мероприятий составляет 11,6 млрд рублей. Источниками финансирования являются взносы самих жильцов, федерального бюджета, а также в эту сумму включены 3,5 млрд рублей из областного бюджета. К середине июля подписаны контракты практически по всем адресам, предусмотренным программой 2025–2026 годов, включая объекты, запланированные к завершению в следующем году.



«Особое внимание уделяется выполнению работ в рамках плана «На Севере — жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом. В 2025 году капитально отремонтируют 119 домов, заменят 53 лифта, обновят 60 крыш, восстановят 68 фасадов», — отметила Юлия Барсукова.



Также реализация проекта включает масштабные мероприятия по улучшению жилищных условий в закрытых административно-территориальных образованиях. В рамках реновации ЗАТО запланирован капремонт в 106 многоквартирных домах на сумму 1,5 млрд рублей.



В гарнизонах и местах дислокации военнослужащих и их семей будут проведены следующие работы: ремонт 37 крыш, 42 фасадов, 149 подъездов, 4 внутридомовых инженерных систем и замена 22 лифтов. На 2026 год по программе реновации ЗАТО планируется проведение работ в 59 домах на сумму 1,58 млрд рублей.



Всего в многоквартирных домах региона с 2019 года по июнь 2025 года были капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550285/#&gid=1&pid=14