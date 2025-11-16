Три редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрацииМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе

В Мурманской области за 10 месяцев 2025 года юридические лица подали 8163 заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках «единой процедуры». Процент электронных обращений составил 87,5%.

С 1 марта текущего года коммерческие и некоммерческие организации направляют документы на проведение учётно-регистрационных действий только в электронном виде. Вместе с тем, из данного правила есть несколько исключений.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова пояснила, что представители юридических лиц могут представить через МФЦ документы в бумажном виде на кадастровый учёт или регистрацию прав на недвижимость в следующих случаях: если стороной сделки является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве); в случае временной технической невозможности подачи электронных заявлений (информацию об этом Росреестр размещает незамедлительно с момента её обнаружения на официальном сайте  с указанием времени возобновления технической возможности); в случае, если выдана документарная закладная, заявления и документы для погашения регистрационной записи об ипотеке, изменения содержания или аннулирования документарной закладной, а также регистрации законного владельца документарной закладной; если «основной пакет» документов был представлен в Росреестр до 1.03.2025 и проведение регистрационных действий приостановлено (на бумажном носителе могут быть представлены дополнительные документы, а также заявления о приостановлении, возобновлении или прекращении регистрации); если законодательством не было предусмотрено существование документа в электронном виде (например, документ, согласно которому право на объект недвижимости возникло до 31.01.1998; акты приёмки в эксплуатацию объектов, выданные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ 29.12.2004). 

Кроме этого, до 1 января 2026 года возможность подачи заявлений на бумажном носителе сохранится за рядом юридических лиц. К ним относятся: крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также товарищества собственников жилья.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

