В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы

23 декабря в Мурманске прошла ежегодная пресс-конференция директора Кольской АЭС Василия Омельчука с журналистами региональных СМИ. Главной темой мероприятия стало подведение итогов уходящего года и обсуждение перспектив дальнейшего развития предприятия.

На пресс-конференции затронули целый ряд ключевых аспектов деятельности атомной станции - от досрочного выполнения задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии и планов по продлению срока эксплуатации действующих энергоблоков до перспектив строительства Кольской АЭС-2.

Василий Омельчук сообщил, что в 2026 году планируется начало подготовительных работ на площадке будущей станции и подчеркнул важность привлечения молодёжи и создания условий для её профессионального роста.

Он также отметил высокий профессионализм коллектива заполярной АЭС. «На атомной станции трудятся по-настоящему преданные своему делу и высококвалифицированные работники. Именно благодаря их труду наше предприятие достигает высоких производственных показателей и уверенно смотрит в будущее, реализуя амбициозные проекты», - сказал директор.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, после пресс-конференции в Центре управления регионом прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Региональным отделением «Движение первых», Кольской атомной станцией и комитетом молодёжной политики Мурманской области. В рамках него на 2026 год запланированы мероприятия по профориентационному самоопределению детей и молодёжи.

Важной целью сотрудничества является и пропаганда здорового образа жизни, распространение знаний в сфере гражданско-патриотического воспитания.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.